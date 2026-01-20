Республика Корея продолжит поддерживать стабильность в отношениях с Россией

В Министерстве иностранных дел республики также отметили, что продолжат поддерживать необходимую связь с Москвой

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Республика Корея продолжит обеспечивать стабильность в отношениях с Россией, а также поддерживать необходимую связь с Москвой. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента РФ о двусторонних отношениях.

"Мы стремимся не комментировать заявления глав иностранных государств. Наше правительство намерено поддерживать стабильность в отношениях России и Республики Корея, с этой целью поддерживаем необходимую связь с российской стороной", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

15 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения верительных грамот новых послов иностранных государств, в числе которых был южнокорейский. Путин заявил, что "позитивный капитал" в отношениях Москвы и Сеула "во многом растрачен". "А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой", - добавил он.

3 декабря президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что в Сеуле считают важными отношения с Россией и продолжат поддерживать коммуникацию с Москвой. В то же время он отметил некоторые "ограничения" для взаимодействия. 5 января исполняющий обязанности министра морского хозяйства Республики Корея Ким Сон Бом заявил о планах провести консультации с Москвой в течение первой половины 2026 года, чтобы согласовать пробное использование грузовым судном Северного морского пути по маршруту из Южной Кореи в Нидерланды примерно в сентябре.