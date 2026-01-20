Соцпартия Франции не поддержит резолюцию о недоверии правительству

По данным радиостанции France Inter, именно отказ этой партии позволит правительству удержаться у власти

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Социалистическая партия Франции не поддержит резолюцию о недоверии правительству республики. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявил лидер Соцпартии Оливье Фор.

"Мы не поддержим вотум недоверия правительству", - сказал он.

Как отметила радиостанция, именно отказ Соцпартии от поддержки этой резолюции позволит правительству удержаться у власти.

Ранее премьер-министр Себастьен Лекорню объявил, что правительство примет закон о госбюджете Франции под свою ответственность без голосования в парламенте. Представители парламентской оппозиции в свою очередь заявили, что внесут в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) резолюцию о недоверии кабмину.