Бессент: США уверены, что договорятся с ЕС по вопросу приобретения Гренландии

Глава американского Минфина считает, что европейские страны должны "сделать глубокий вдох" и "разрядить обстановку" в связи с вводимыми Вашингтоном таможенными пошлинами из-за острова

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут договориться с европейскими лидерами по вопросу приобретения Гренландии. Уверенность в этом выразил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге для журналистов в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Его выступление транслировало агентство Reuters.

"Я уверен, что лидеры не будут усугублять ситуацию и что все разрешится таким образом, который будет очень выгоден для всех", - отметил глава финансового ведомства, говоря о приобретении Соединенными Штатами острова.

Он считает, что европейские страны должны "сделать глубокий вдох" и "разрядить обстановку" в связи с вводимыми Вашингтоном таможенными пошлинами из-за Гренландии. Бессент сравнил эту ситуацию с объявленными президентом Дональдом Трампом в апреле 2025 года широкомасштабными пошлинами. "Это та же истерия, которую мы слышали 2 апреля [2025 года], - считает он. - Была паника. И я призываю всех здесь успокоиться, сделать глубокий вдох и посмотреть, как будут развиваться события".

Бессента попросили прокомментировать возможность, при которой европейские страны могут использовать приобретенные ранее американские облигации на несколько триллионов долларов как способ давления на Вашингтон в вопросе Гренландии. "Это противоречит любой логике, и я категорически не согласен с этим", - ответил министр.

Ранее Трамп в публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии. Трамп утверждает, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").