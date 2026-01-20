Axios: "Совет мира" не будет ограничиваться сектором Газа

По информации портала, некоторые обеспокоенные таким подходом союзники рассматривают инициативу Дональда Трампа как попытку создать конкурирующий Совет Безопасности ООН, где у президента США будет единственное право вето

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. США объявили, что полномочия "Совета мира" выйдут за пределы сектора Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Совет мира" не будет ограничиваться Газой. Это "Совет мира" во всем мире", - заявил он изданию. "Президент [США Дональд] Трамп в первую очередь сосредоточен на нашем полушарии, но он также следит за миром", - продолжил чиновник. "Для него Америка на первом месте, и она по-прежнему является мировым лидером", - сказал собеседник портала.

Некоторые обеспокоенные таким подходом союзники рассматривают инициативу Трампа как попытку "создать конкурирующий Совет Безопасности ООН, где Трамп будет обладать единственным правом вето", говорится в публикации.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.