Axios: Трамп пригласил в "Совет мира" лидеров 58 стран

Американский лидер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность "Совета мира" работе Организации Объединенных Наций, отмечает портал

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав "Совета мира" по Газе. Об этом американский чиновник сообщил порталу Axios.

По словам собеседника портала, Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность "Совета мира" работе Организации Объединенных Наций. "Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН. Но никогда не знаешь, чего ожидать от речи Дональда Трампа, пока он ее не произнесет", - пояснил чиновник.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается.