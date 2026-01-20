Токаев: в Казахстане создадут конституционную комиссию для подготовки к реформам

Президент республики отметил, что в комиссию войдут более 100 человек, а возглавит ее председатель Конституционного суда

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Наталия Губернаторова/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать в стране конституционную комиссию, которая будет готовить предстоящие изменения - переход к однопалатному парламенту, введение поста вице-президента - в основной закон страны, а также с ее помощью определят дату референдума. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Национального курултая (консультационно-совещательного органа).

Токаев отметил, что на референдуме 2022 года, когда граждане высказывались за поправки в конституцию, в основном законе изменились 33 статьи, "а сейчас изменения еще более масштабны". Глава государства подчеркнул, что процесс сравним с принятием новой конституции. "Поэтому я решил создать конституционную комиссию. Завтра я подпишу специальный указ", - сказал он.

Токаев отметил, что в комиссию войдут более 100 человек, а возглавит ее председатель Конституционного суда. По его словам, комиссия изучит все предложения и затем власти определят "сроки проведения общенационального референдума".

Ранее Токаев высказался за введение должности вице-президента, в сентябре прошлого года предложил провести реформу с переходом от двухпалатного к однопалатному парламенту. Тогда же он предположил, что обсуждение реформы займет не менее года, а в 2027 году, возможно, будет проведен референдум. Точная дата его проведения не озвучивалась.

Токаев на заседании Национального курултая также отметил, что предлагает назвать парламент Курултаем, состоящим из 145 депутатов, которых будут избирать на пять лет. Глава государства заявил об упразднении должности государственного советника. Все изменения должны быть зафиксированы в конституции, отметил Токаев.