Полиция Украины подтвердила проведение обысков в мэрии Днепропетровска

В ведомстве уточнили, что дело открыто в связи с хищением бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нацполиция Украины подтвердила информацию о проведении обысков в здании горсовета Днепропетровска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они связаны с делом о хищении госсредств при складировании и утилизации мусора.

"Нацполиция проводит следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что дело открыто в связи с хищением бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов. Обыски проходят в Днепропетровской и Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В частности, следствие работает на коммунальном предприятии в помещении Днепровского городского совета, добавили в Нацполиции.

Утром мэр Днепропетровска Борис Филатов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил об обысках в мэрии, уточнив, что это связано с работой городского полигона для бытовых отходов.