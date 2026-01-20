Токаев: в тексте Конституции Казахстана есть ошибки, требующие исправления

Особого внимания заслуживает преамбула конституции, которую следует переписать таким образом, чтобы она в полной мере отражала национальные ценности и сохраняла свою актуальность независимо от времени, отметил президент республики

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Текст Конституции Республики Казахстан содержит ряд неточностей и ошибок, которые должны быть устранены юристами и лингвистами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая (консультационно-совещательный орган).

"Было выявлено наличие отдельных ошибок в тексте нашей конституции. В свое время были допущены терминологические и стилистические неточности. В рамках конституционной реформы мы должны устранить и эти пробелы. К этой работе будут привлечены не только юристы, но и квалифицированные специалисты в области языка", - отметил он.

По словам главы государства, особого внимания заслуживает преамбула конституции, которую следует переписать таким образом, чтобы она в полной мере отражала национальные ценности и сохраняла свою актуальность независимо от времени.

Он добавил, что в новой преамбуле должно быть сказано, что история цивилизации и государственности на казахской земле имеет глубокие корни. "Тем самым мы должны продемонстрировать, что Казахстан является наследником великих государств Великой степи", - подчеркнул президент.