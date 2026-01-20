В Южной Корее признали терактом покушение на нынешнего президента в 2024 году

В офисе южнокорейского премьер-министра сообщили, что 20 января состоялось заседание антитеррористического комитета

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея признало терактом покушение на нынешнего президента Ли Чжэ Мёна, совершенное в январе 2024 года, когда тот занимал пост председателя ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро". Об этом информировали в офисе южнокорейского премьер-министра.

20 января состоялось заседание антитеррористического комитета. "Десять лет прошло с создания государственного комитета по противодействию терроризму. Но ситуация внутри страны и за ее пределами серьезная", - говорится в пресс-релизе. "За границей сохраняется террористическая угроза. И в нашей стране на нынешнего президента, когда он был председателем партии, было совершено нападение", - указывают власти.

"Правительство по результатам рассмотрения этого инцидента проголосовало за то, чтобы определить его как теракт", - информировали в офисе премьер-министра. По их словам, профильные органы в результате расследования и юридической проверки пришли к выводу, что этот инцидент соответствовал обозначенным в законе критериям для такой классификации. "Впервые событие было классифицировано как теракт на уровне правительства с момента, как в 2016 году в силу вступил закон о борьбе с терроризмом", - добавляют чиновники.

2 января 2024 года злоумышленник напал на Ли Чжэ Мёна, ранив его в шею длинным ножом. Преступник приблизился к политику, притворившись его сторонником и попросив автограф, когда тот посещал место строительства нового аэропорта в Пусане. Мужчина в полиции признался, что хотел убить Ли Чжэ Мёна, чтобы тот не стал президентом. В июле 2025 года нападавшего приговорили к 15 годам тюрьмы.

Ли Чжэ Мён стал президентом в результате внеочередных выборов в июне 2025 года, которые состоялись из-за импичмента его предшественника Юн Сок Ёля в декабре 2024 года.