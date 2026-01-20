Токаев предложил расширить полномочия однопалатного парламента Казахстана

По словам лидера республики, предлагается в том числе наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой в ходе предстоящей реформы расширить полномочия однопалатного парламента по формированию ветвей власти.

"Согласно действующей конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом (нижней и верхней палатами парламента - прим. ТАСС) и президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента", - сказал Токаев на заседании Национального курултая (консультационно-совещательного органа).

По его словам, предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента. "Это большой шаг в развитии казахстанского парламентаризма, укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти", - пояснил президент.

Однопалатный парламент

Ранее Токаев в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. С его точки зрения, такая реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По его мнению, однопалатный высший законодательный орган следует избирать только по партийным спискам, что будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

В настоящее время парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе насчитывается 98 депутатов, 69 из них избираются по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по 2 от регионов страны, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.