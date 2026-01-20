FT: Трамп предложил Зеленскому присоединиться к "Совету мира" по Газе

По информации газеты, Владимир Зеленский пока не принял решение об участии

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому войти в "Совет мира" по Газе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Зеленский пока не принял решение относительно своего участия из-за приглашения, поступившего президенту РФ Владимиру Путину и другим главам государств - союзников России.