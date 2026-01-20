Токаев предложил сохранить порог для партий в парламент на уровне 5% голосов

Президент республики отметил, что также предложено избирать депутатов в новый парламент по принципу пропорциональной системы, при этом отказаться от президентской квоты при назначении депутатов

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе парламентской реформы предложил сохранить порог для прохождения партий в парламент на уровне 5% голосов.

"Внесенные пять лет назад изменения существенно способствовали совершенствованию избирательного законодательства. Снижение барьера преследовало цель ослабить доминирование крупных политических сил в парламенте и усилить конкуренцию между партиями. Сегодня мы убедились в эффективности этой нормы. Впервые в истории страны в Мажилис (нижнюю палату парламента - прим. ТАСС) прошли шесть партий - это наглядное подтверждение, поэтому считаю целесообразным сохранить пятипроцентный барьер", - сказал Токаев на заседании Национального курултая (консультационно-совещательного органа).

Ранее власти на законодательном уровне уменьшили порог для прохождения партии в Мажилис с 7% до 5% голосов избирателей от числа, принявших участие в голосовании.

Токаев также сообщил, что предложено избирать депутатов в новый парламент по принципу пропорциональной системы, при этом отказаться от президентской квоты при назначении депутатов.

Однопалатный парламент

Ранее Токаев в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. С его точки зрения, такая реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По его мнению, однопалатный высший законодательный орган следует избирать только по партийным спискам, что будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе насчитывается 98 депутатов, 69 из них избираются по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по 2 от регионов страны, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.