Гутерриш отменил поездку в Давос

Это связано с простудой генсека ООН, сообщил официальный представитель всемирной организации Роландо Гомес

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) из-за простуды. Об этом сообщил официальный представитель всемирной организации Роландо Гомес.

"К сожалению, генеральный секретарь был вынужден отменить свое участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Оно было запланировано на завтра, но он сильно простудился", - приводит его слова агентство Reuters.