Гутерриш отменил поездку в Давос
Редакция сайта ТАСС
10:44
обновлено 11:11
ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) из-за простуды. Об этом сообщил официальный представитель всемирной организации Роландо Гомес.
"К сожалению, генеральный секретарь был вынужден отменить свое участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Оно было запланировано на завтра, но он сильно простудился", - приводит его слова агентство Reuters.