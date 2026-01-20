ЕС сделает безопасность в Арктике частью своей новой стратегии в 2026 году

Страны северного фланга НАТО "уже сегодня имеют силы" дейстовать в регионе, указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия сделает безопасность в Арктике частью своей новой стратегии по безопасности в 2026 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"ЕС включит тему безопасности в Арктике в свою новую стратегию безопасности, которую мы представим в 2026 году", - заявила фон дер Ляйен.

"Евросоюз полностью привержен обеспечению безопасности всего Арктического региона. Это общая цель для нас и США, - подчеркнула она, добавив, что страны северного фланга НАТО "уже сегодня имеют силы готовыми действовать в Арктике".