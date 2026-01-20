ТАСС: Фидан обсудит с южнокорейским коллегой АЭС, оборонпром, Украину, Палестину

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан в среду проведет переговоры с коллегой из Республики Корея Чо Хёном в Анкаре. Как сообщил ТАСС источник в МИД Турции, в числе тем для обсуждения - сотрудничество в строительстве АЭС и в оборонном секторе, Украина, Палестина и другие международные вопросы.

"Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён совершит рабочий визит в Турцию 21 января. В ходе встречи министр иностранных дел Хакан Фидан намерен обсудить возможности сотрудничества в области ядерной и возобновляемой энергетики, в первую очередь проект атомной электростанции в Синопе. Планируется обсудить перспективы реализации совместных научно-исследовательских проектов в области искусственного интеллекта, передовых технологий, полупроводников, биотехнологий, аккумуляторов. Будут оценены возможности совместных проектов в области оборонной промышленности, прежде всего в сфере беспилотных летательных аппаратов, подводных лодок, ракет и систем противовоздушной обороны", - сообщил источник.

В части международных вопросов министры планируют "обмен мнениями по российско-украинской войне, Палестине, Сирии, Ирану и другим текущим региональным и глобальным событиям". "Планируется обсудить возможности сотрудничества в восстановлении Украины, Сирии и Палестины, а также взаимодействия в странах Центральной Азии и Африки", - отметил собеседник.

Как сообщил ранее глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар, Турция ведет переговоры с Россией, Китаем и Южной Кореей по проектам строительства двух новых АЭС - в черноморской провинции Синоп и в районе Фракия в европейской части страны.