ТАСС: самолет Уиткоффа приземлился в Цюрихе

В Давос ранее прибыл спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самолет спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Цюриха - одном из ближайших к месту проведения Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.

"Самолет Уиткоффа приземлился", - сказал собеседник агентства, воздержавшись от дальнейших пояснений.

Ранее сообщалось, что в Давос прибыл спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, о чем он сам проинформировал в своем аккаунте в социальной сети Х. Некоторое время назад журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщал, что Дмитриев встретится 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана США по Украине.