Axios: Трамп и Зеленский не подпишут в Давосе план восстановления Украины

Документ все еще требует доработки

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Ожидавшееся подписание так называемого плана процветания - сделки по послевоенному восстановлению Украины - между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе отменено. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник издания в правящих кругах США в свою очередь опроверг информацию о том, что была назначена конкретная дата для подписания документа. По словам источника, план все еще требует доработки.

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что власти США и Украины могут подписать двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности.