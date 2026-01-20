Вице-премьер КНР: мировую экономику нельзя строить по законам джунглей

Хэ Лифэн отметил, что "правила должны применяться одинаково ко всем"

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Мировая экономическая система не должна строиться на принципах закона джунглей, где сильные страны запугивают остальных. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, выступая на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

"Правила должны применяться одинаково ко всем. Не должно быть так, чтобы горстка стран пользовалась привилегиями, основанными на их силе, и мир не должен возвращаться к закону джунглей, где сильные запугивают слабых", - сказал он.