Фон дер Ляйен: ЕС предложит Гренландии обширный пакет инвестиций

Глава Еврокомиссии при этом отметила, что ЕК будет работать с США и другими партнерами по теме безопасности в регионе

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссия разработает и предложит Гренландии обширный пакет инвестиций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"ЕС работает над обширным пакетом инвестиций в Гренландию", - подчеркнула она

"Мы будем работать с Данией и Гренландией, чтобы поддержать местную экономику и инфраструктуру. Мы будем работать с США и другими партнерами по теме широкой безопасности в регионе. Это соответствует нашим общим интересам, и мы намерены увеличить инвестиции в экономику Гренландии и безопасность Арктики", - сказала она.