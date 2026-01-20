Сенатор Мурковски: притязания Трампа на Гренландию помогут усилить позиции РФ и КНР

Республиканка заявила, что ей трудно понять, почему президент США так хочет заполучить остров

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Лиза Мурковски (республиканка от штата Аляска) считает, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию наносят вред Вашингтону и усиливают позиции Москвы и Пекина на международной арене.

Если стремление Трампа завладеть островом "и приведет к чему-то, то только к нанесению ущерба", заявила она в интервью швейцарской газете Der Tages-Anzeiger. Усиливаются только другие - Россия и Китай "получают хорошую возможность наладить новые отношения и создать альянсы", считает Мурковски.

По ее словам, ей трудно понять, почему Трамп так хочет заполучить Гренландию. "Приобретение Гренландии не принесет США ничего большего, чем уже дают хорошие отношения с Данией и Гренландией", - добавила сенатор.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.