Глава МИД Молдавии допустил референдум о слиянии с Румынией из-за страха перед РФ

При этом Михай Попшой выразил надежду на мирное урегулирование украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Власти Молдавии могут организовать референдум об объединении с Румынией, если посчитают, что российская армия в ходе конфликта на Украине приблизилась к границам республики. Об этом заявил глава МИД Молдавии Михай Попшой, комментируя публичную поддержку президентом Майей Санду слияния с соседней страной.

"Если, не дай бог, Россия приблизится к нашим границам, хотя она и так даже очень приблизилась, а ситуация [на Украине] выйдет из-под контроля, возникнет прямая угроза нашему суверенитету и территориальной целостности, безопасности граждан, такое решение может быть принято", - сказал он.

При этом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на мирное урегулирование украинского конфликта. Он также признал, что "нет большинства граждан, поддерживающих объединение" с Румынией. Кроме того, Попшой дал понять, что у него самого есть румынское гражданство и он поддерживает объединение с соседней страной.

В Молдавии действует несколько партий, выступающих за объединение с Румынией. "Унионисты" (так в Молдавии называют сторонников этой идеи) ежегодно проводят мероприятия, на которых отмечают годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния передала эту территорию СССР. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает большинство населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, против объединения с Румынией более двух третей граждан, никак не реагирует на призывы, раздающиеся в Бухаресте и унионистских молдавских партиях.