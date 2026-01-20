Журналист Axios: Зеленский может поехать в Давос при условии встречи с Трампом

По словам Барака Равида, Владимир Зеленский пока находится в Киеве

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский может поехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в случае организации встречи с президентом США Дональдом Трампом для подписания плана послевоенного восстановления Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По его словам, Зеленский в настоящее время находится в Киеве.

"Зеленский может отправиться в Давос в случае проведения двусторонней встречи с Трампом для подписания так называемого "плана процветания" (плана послевоенного восстановления Украины - прим. ТАСС)", - написал он в X.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2025 году встреча проходит с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".