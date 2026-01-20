Зеленский: Дания не просила Украину об отправке войск в Гренландию

При этом Владимир Зеленский не упомянул тот факт, что между Киевом и Копенгагеном есть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Гренландия © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дания не обращалась к Киеву с просьбой об отправке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на защиту Гренландии, заявил Владимир Зеленский.

"Вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. И сегодня вопрос войск - это дефицитный вопрос <...>. У нас с Метте (премьер-министром Дании Метте Фредериксен - прим. ТАСС) очень хорошие отношения, и она ко мне с таким вопросом не обращалась", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Аудиозапись его ответа публикует издание "Новости Live".

"Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО", - добавил он. При этом Зеленский не упомянул тот факт, что между Киевом и Копенгагеном есть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Дания и Украина заключили соглашение в феврале 2024 года. 17 января издание "Страна" писало, что на фоне ситуации вокруг Гренландии в сети появились рассуждения о том, отправятся ли ВСУ на помощь Дании с учетом заключенного договора. Однако в самом документе, отмечает издание, нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. Почти на 90% соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной, а со стороны Киева в документе прописаны лишь обязательства по продолжению реформ в сфере государственного управления и борьбы с коррупцией.