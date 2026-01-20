Умеров сообщил, что украинская делегация проводит в Давосе встречи с партнерами

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины заявил, что уже состоялись переговоры с советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинская делегация уже работает в Давосе, где проводит встречи с партнерами. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

"Работаем в Давосе вместе с (внесенным в РФ в перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС) [главой офиса Владимира Зеленского] Кириллом Будановым и [главой парламентской фракции правящей партии "Слуга народа"] Давидом Арахамией", - написал Умеров в своем Telegram-канале.

Умеров сообщил, что уже состоялись переговоры с советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. По его словам, запланированы новые встречи с партнерами, где будут обсуждаться гарантии безопасности, вопросы экономического восстановления страны. При этом Умеров не уточнил, с представителями каких стран и на каком уровне ожидаются переговоры.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский, который, по некоторым данным, рассчитывал встретиться в Давосе с президентом США Дональдом Трампом, отменил свою поездку из-за срыва этой встречи.

Украинская делегация недавно вернулась из США, где проводила переговоры с представителями Трампа. Подробности или какие-либо договоренности обнародованы не были.