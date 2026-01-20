Зеленский: Украина 20 января использовала ракеты ПВО на €80 млн
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украина во вторник, 20 января, использовала ракеты ПВО на общую стоимость €80 млн ($93,8 млн). Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский.
"Мы получили соответствующие пакеты ПВО <...> Стоимость одних ракет - более €80 млн. Очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты", - приводит его слова издание "Новости. Live".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в декабре 2025 года заявлял, что в 2026 году по программе PURL на закупки оружия для Украины будет выделяться около €1 млрд в месяц, в основном на средства ПВО.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, энергетическим и транспортным объектам, используемых в интересах ВСУ.