В ЕС открыли процедуру устранения чрезмерного дефицита бюджета против Финляндии

Финской стороне необходимо представить Совету Евросоюза план восстановления бюджетной дисциплины и снижения дефицита ниже 3% ВВП к 2028 году

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Совет ЕС запустил процедуру устранения чрезмерного бюджетного дефицита против Финляндии, которая к 30 апреля должна представить план восстановления бюджетной дисциплины и снижения дефицита ниже 3% ВВП к 2028 году. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по экономике и финансам.

"Совет ЕС открыл процедуру устранения чрезмерного дефицита бюджета в отношении Финляндии, - говорится в документе. - Решение Совета основано на том, что бюджетный дефицит Финляндии в 2024 году составил 4,4%, а запланированный на 2025 год дефицит составляет 4,3%"

"Совет подчеркнул, что Финляндия должна принять эффективные меры и представить к 30 апреля 2026 года план необходимых мер по снижению бюджетного дефицита", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что этот план должен привести к снижению дефицита до установленного в ЕС максимального значения в 3% к 2028 году.