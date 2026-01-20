Эксперт Гапоненко: ЕС перестанет считать США союзником при узурпации Гренландии
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Присоединение Гренландии к США грозит им сменой модели отношений с Европой от союзнических к жестко конкурентным, что окажет долгосрочное воздействие на мировой порядок. Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. В свою очередь лидеры Евросоюза отчаянно ищут выход из тупиковой ситуации в связи с угрозой Вашингтона взимать пошлины с европейских стран, выступивших против приобретения Гренландии США, и попытаются снизить накал в отношениях в Давосе.
"В случае узурпации Гренландии, скорее всего, Европа отреагирует не отдельными шагами, а сменой всей модели отношений с США - от союзнических к жестко конкурентным. Этот стратегический разворот окажет долгосрочное воздействие на мировой порядок, последствия которого будут ощущаться десятилетиями", - считает политолог.
Реакция Европы на агрессивные действия США в отношении Гренландии будет не просто решительной, а фундаментальной, уверен Гапоненко. "Она не принудит Вашингтон к капитуляции, и тем более быстрой, но неизбежно переведет противостояние в затяжную и крайне затратную фазу - как в экономическом, так и в политическом плане", - сказал он.
Эксперт спрогнозировал, что вместо ожидаемых переговоров, США, вероятнее всего, столкнутся со сплоченным экономическим блоком, готовым к длительной конфронтации с применением всего инструментария ЕС. "От ответных тарифов до ужесточения регуляторных норм, с оформлением самостоятельного геополитического субъекта в лице ЕС, который перейдет от роли зависимого партнера к активному противодействию американским инициативам в ключевых регионах, а также с системным ослаблением глобальных позиций США: подрывом статуса доллара, кризисом в НАТО и укреплением альтернативных центров влияния, стремящихся заполнить образовавшийся вакуум", - считает эксперт.