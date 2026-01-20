Politico: никто из датских правительственных чиновников не поехал в Давос

От участия во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии в том числе отказался министр индустрии, бизнеса и торговли Дании Мортен Бёдсков

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Министр индустрии, бизнеса и торговли Дании Мортен Бёдсков отказался от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявив, что участие в заседании ему не по карману.

Таким образом, как сообщила газета Politico, никто из датских правительственных чиновников теперь не будет присутствовать на ВЭФ, одной из ведущих тем которого, как ожидается, станет ситуация вокруг Гренландии.

"Просто поездка стала слишком дорогой для меня как министра бизнеса, и это одна из главных причин", - приводит издание слова Бёдскова. Другим основанием для подобного решения он назвал неотложные дела с отечественными компаниями, которые он счел более важными, чем встречи "с лидерами бизнеса в Швейцарии".

Глава ведомства опроверг предположения, что отмена его поездки "связана с Трампом или Гренландией".

Ежегодное заседание ВЭФ под лозунгом "Дух диалога" проходит в Давосе 19-23 января. Программа мероприятия построена вокруг пяти ключевых глобальных вызовов, главный из которых - сотрудничество в более нестабильном мире.