Эксперт Сачдев: Индия не спешит войти в "Совет мира" из-за риска расширения мандата

Президент индийского аналитического центра Imagindia Institute отметил, что у индийской стороны вызывает вопросы и сам состав возможного совета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Индия продолжает оценивать возможность участия в международном "Совете мира" по Газе и не спешит присоединяться к нему, поскольку Нью-Дели не подойдет возможное расширение его мандата за рамки урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом ТАСС заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

"Если бы деятельность совета была строго ограничена восстановлением Газы, Индия с готовностью присоединилась бы к инициативе. Нью-Дели традиционно поддерживает международные миротворческие и восстановительные форматы и считает свое участие в них естественным. Но вопрос заключается в том, затронет ли он другие конфликтные регионы, включая чувствительные для Индии", - сказал он.

Аналитик напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что при его участии были остановлены ряд военных конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном, связанный с проблемой Кашмира. "Будет ли "Совет мира" вмешиваться в решение кашмирской проблемы? Для Индии это недопустимо", - отметил Сачдев. Кроме того, у индийской стороны вызывает вопросы и сам состав возможного совета. В частности, неясно, будут ли все участники обладать равным правом голоса или фактическим правом вето будет располагать только Вашингтон.

По мнению эксперта, в качестве альтернативы Нью-Дели может рассмотреть участие в формате наблюдателя. "В таком случае Нью-Дели мог бы подключаться к работе совета по некоторым направлениям. Например, по Газе", - указал Сачдев.

О "Совете мира" и кашмирской проблеме

Ранее ряд стран, в том числе Индия, получили от США предложение войти в состав "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа. Официальный Нью-Дели пока не ответил на это предложение. Как сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, полномочия "Совета мира" выйдут за пределы сектора Газа. По его словам, это "Совет мира" во всем мире".

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля. В результате произошедшего 22 апреля 2025 года теракта в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана. После этого теракта в ночь на 7 мая 2025 года индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция "Синдур" была приостановлена, но не завершена. Трамп неоднократно заявлял, что военное столкновение между Нью-Дели и Исламабадом было остановлено благодаря его вмешательству.