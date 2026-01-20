Алиев: отношения Азербайджана и Армении уже перерастают в сотрудничество

Президент республики отметил, что в Баку сняли все ограничения на грузоперевозки в Ереван

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Отношения Азербайджана и Армении уже перерастают в сотрудничество. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. Мы сняли все ограничения на грузоперевозки в Армению. Более того, мы начали поставлять в Армению критически важные товары, прежде всего нефтепродукты, от которых эта страна в значительной степени зависит. И это взаимовыгодная ситуация", - сказал Алиев в интервью, текст которого опубликовало государственное информационное агентство АзерТАдж.

Глава государства выразил надежду на то, что две страны, включая их гражданские общества, добьются не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. "Это наша цель", - добавил азербайджанский лидер.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан и Армения живут в условиях мира всего пять-шесть месяцев и учатся этому. "За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность", - подчеркнул президент Азербайджана.