Участие Зеленского в мероприятиях форума в Давосе не предусмотрено

На мероприятии ожидается панельная дискуссия по Украине, но представлять страну на ней будет глава офиса Зеленского Кирилл Буданов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе не запланировано, выяснил корреспондент ТАСС, ознакомившись с программой мероприятия.

В рамках форума ожидается панельная дискуссия по Украине, однако представлять страну на ней будет глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Участие Зеленского в других мероприятиях форума также не предусмотрено, следует из актуальной версии программы.

Ранее в различных СМИ появились сообщения о возможном участии Зеленского в форуме в Давосе, большинство изданий придерживалось мнения, что основная цель Зеленского - встреча с президентом США Дональдом Трампом. В частности, журналист портала Axios Барак Равид отмечал, что Зеленский может поехать в Давос в случае организации беседы с американским лидером. В свою очередь издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что он "очень хочет личной встречи с Трампом, но нежелание исходит от Белого дома".

Зеленский же выступил с утверждением, что "выбирает Украину" и решил остаться в стране из-за сложной ситуации в энергетике. Кроме того, он опубликовал в Telegram-канале сообщение, что Украина будет представлена на форуме, "только если встречи в Давосе смогут дать больше защиты". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на самом деле Зеленский отменил поездку на форум из-за срыва встречи с Трампом, на которой он рассчитывал подписать с американской стороной план послевоенного восстановления Украины.