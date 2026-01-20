Глава МИД Австрии призвала ЕС отказаться от "импорта безопасности" из США
Редакция сайта ТАСС
13:00
ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Евросоюзу следует перестать полагаться на внешние силы, в том числе на США, в сфере безопасности, взяв вопросы обеспечения обороноспособности в собственные руки. Такое мнение выразила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в статье для газеты Die Presse.
"Безопасность Европы не должна быть продуктом импорта. Пока наша обороноспособность зависит от внутриполитической "погоды" в США, мы не можем быть ни суверенными, ни в безопасности. Европа должна сама коллективно организовывать свою безопасность", - отметила она.