Глава МИД Австрии призвала ЕС отказаться от принципа единогласия в обороне

Беате Майнль-Райзингер считает, что это необходимо для сохранения мира и благосостояния в Европе

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала ЕС отказаться от принципа единогласия при принятии решений в вопросах внешней политики и обороны.

"В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать <...> становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства", - написала она в своей статье для газеты Die Presse.