Президент ОАЭ принял приглашение США войти в "Совет мира" по Газе

Решение отражает важность полной реализации мирного плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов для Газы, отметил глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян © Михаил Синицын/ ТАСС

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял приглашение Соединенных Штатов присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Как отметил глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян, решение "отражает важность полной реализации мирного плана президента [США] Дональда Трампа из 20 пунктов для Газы, который имеет решающее значение для осуществления законных прав палестинского народа". Он указал на "готовность ОАЭ активно участвовать в миссии "Совета мира", поддерживая расширение сотрудничества, стабильность и процветание для всех".

16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.