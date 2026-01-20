Президент ОАЭ принял приглашение США войти в "Совет мира" по Газе
ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял приглашение Соединенных Штатов присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газа. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.
Как отметил глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян, решение "отражает важность полной реализации мирного плана президента [США] Дональда Трампа из 20 пунктов для Газы, который имеет решающее значение для осуществления законных прав палестинского народа". Он указал на "готовность ОАЭ активно участвовать в миссии "Совета мира", поддерживая расширение сотрудничества, стабильность и процветание для всех".
16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.