В Австрии заявили о создании условий для формирования оборонного союза ЕС

Беате Майнль-Райзингер отметила, что формирование "коалиции желающих" позволило создать средство, которое объединяет Евросоюз с единомышленниками

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Условия для формирования полноценного оборонного союза в рамках ЕС созданы, считает министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

"В области обороны все признаки указывают на [формирование] оборонного союза [в Европе]. Политически Великобритания снова тесно сблизилась с ЕС. Формирование "коалиции желающих" позволило создать средство, которое связывает ЕС (за исключением Венгрии и Словакии) со странами-единомышленниками - от Канады до Австралии, от Норвегии до Японии", - написала она в своей статье для газеты Die Presse.

Так называемая коалиция желающих - объединение из более чем 30 стран, преимущественно европейских, которые допускают участие в возможной миротворческой военной миссии на Украине в рамках урегулирования конфликта. Главную роль в объединении играют Франция и Великобритания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит в Европе деятелей из числа "коалиции желающих", которые могли бы работать в целях устойчивого урегулирования на Украине.