Премьер Гренландии не исключил вероятность применения военной силы против острова

При этом Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что это маловероятно

СТОКГОЛЬМ, 20 января. /ТАСС/. Применение военной силы против Гренландии маловероятно, но не может быть исключено. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен.

"Страна, оказывающая на нас давление, не отказалась от своих взглядов. Применение военной силы маловероятно, но не исключено. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы, это ответственный шаг, даже если мы не ожидаем, что это произойдет", - говорит он.

По его словам, на острове необходимо более значительное присутствие военных из европейских стран, так как "в Арктике растет напряженность". При этом Нильсен еще раз подчеркнул, что Гренландия является частью НАТО и что военная операция будет иметь далеко идущие последствия, выходящие далеко за пределы границ Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.