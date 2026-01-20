Тимошенко считает, что ее хотят "уничтожить" в преддверии выборов на Украине

Лидер партии "Батькивщина" заявила, что ее поддерживают во всех регионах страны

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Danylo Antoniuk/ Ukrinform via ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что дело против нее связано с желанием власти "зачистить" соперников в преддверии выборов на Украине.

"Меня сейчас пытаются уничтожить. Предстоят выборы, и они знают, что во всех регионах Украины меня поддерживают. И поэтому они сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, зачищают стоящих на принципиально других идеологических позициях", - сказала Тимошенко журналистам в суде, трансляцию вел телеканал "Новости.Live".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). У Тимошенко остается еще более суток для внесения залога, иначе она будет помещена под стражу. Ранее "Украинская правда" сообщала, что сторонники Тимошенко внесли уже более трети этой суммы, однако сама лидер партии сказала, что пока не располагает информацией об этом.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.