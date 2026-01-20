Силы безопасности Сирии готовы взять под контроль спецлагерь Эль-Холь

Там содержатся члены семей бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство"

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. Силы безопасности переходного правительства Сирии готовы взять под свой полный контроль специальный лагерь Эль-Холь, где содержатся члены семей бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также все тюрьмы на северо-востоке страны, безопасность которых ранее обеспечивала курдская коалиция. Об этом заявило Минобороны арабской республики.

"Мы заявляем о нашей готовности взять под контроль лагерь Эль-Холь и все тюрьмы ИГ в регионе", - говорится в заявлении. Ранее курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) сообщила, что вывела свои формирования из лагеря Эль-Холь.

Лагерь Эль-Холь был создан после разгрома в 2019 году форпоста террористической группировки "Исламское государство" в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата, туда отправляли семьи бывших боевиков. В 2019 году его численность составляла около 73 тыс. человек, к 2025, по разным оценкам, там оставались порядка 50 тыс. беженцев, в основном граждан Ирака.