Минск считает, что принцип "мир через силу" ведет к росту военных расходов

Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская отметила, что вооруженные конфликты используются как полигон для испытаний новых видов вооружений

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Настойчивая реализация принципа достижения "мира через силу" стимулирует увеличение военных расходов и ведет к гонке вооружений, в том числе в космосе. Об этом заявила постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская на проходящей в Женеве Конференции по разоружению.

"Мы видим, как эскалация межгосударственных противоречий и настойчивая реализация принципа достижения "мира через силу" стимулируют увеличение военных расходов, раскручивают спираль гонки вооружений, в том числе в космосе. Вооруженные конфликты используются как полигон для испытаний новых видов вооружений и военных технологий. Пора задуматься, какую цену за этот прогресс платят люди, гибнущие в конфликтах, превращающиеся в мигрантов и беженцев", - цитирует ее пресса-служба белорусского МИД.

По словам Бельской, игнорирование рядом стран принципов равной и неделимой безопасности, попытки любой ценой расширить сферу своего влияния, в том числе за счет расширения НАТО, вмешательство во внутренние дела суверенных государств стали триггером беспрецедентного кризиса доверия, деградации архитектуры безопасности на европейском континенте, вылившейся в конфликт на Украине. "В минувшем и начале этого года мир с тревогой наблюдал беспрецедентные события вооруженной агрессии против Ирана и Венесуэлы, угрожающие существенным подрывом безопасности в Ближневосточном и Латиноамериканском регионах", - отметила она.

Постпред также обратила внимание, что усиленная милитаризация в различных регионах мира, в особенности в Европе, на фоне углубления военно-политической конфронтации значительно повышает риски возникновения глобального вооруженного конфликта.

"Многосторонние механизмы в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, которые на протяжении долгого времени служили соединительной тканью архитектуры международной и региональной безопасности, сейчас стагнируют, а в некоторых случаях разваливаются. За примерами далеко ходить не надо. Мы все были свидетелями демонтажа ДРСМД и ДОВСЕ. Буквально через две недели прекратит свое действие российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях. Так и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Снижается жизнеспособность Конвенции о запрещении противопехотных мин в связи с выходом из нее ряда наших западных соседей", - констатировала Бельская.

Дипломат сообщила, что среди своих приоритетов в рамках сессии Конференции по разоружению белорусская делегация хотела бы отметить тему запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия. "Беларусь поддерживает предложения о целесообразности разработки на площадке Конференции по разоружению универсального международного договора (конвенции) о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия. Разработка и принятие такого международного документа отвечали бы интересам мирового сообщества, создавая прочную юридическую основу и способствуя достижению согласованных подходов к запретам производства новых видов ОМУ до того, как факт их производства станет реальностью", - добавила Бельская.