ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреСитуация вокруг Гренландии

Бессент заявил, что Гренландия нужна США для предотвращения конфликта

По словам американского министра финансов, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в этом убежден
Редакция сайта ТАСС
14:02

Гренландия

© Алена Кехлер/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что контроль над Гренландией необходим Вашингтону для предотвращения возможного конфликта. Такую позицию он изложил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Бессента, президент США Дональд Трамп "убежден в том, что она [Гренландия] должна быть частью США для предотвращения конфликта". Кроме того, как отметил глава американского Минфина, Трамп "уверен, что Гренландия необходима" США для эффективного развертывания системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). 

СШАДанияБессент, Скотт