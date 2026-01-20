Глава Минфина США: Трампу не нужен закон об ужесточении санкций против РФ

Скотт Бессент отметил, что у американского президента и так есть все соответствующие полномочия в этой сфере

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Американская администрация считает ненужным законопроект о дальнейшем ужесточении односторонних санкций в отношении России, поскольку президент США Дональд Трамп и так обладает всеми соответствующими полномочиями в этой сфере. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы не считаем, что президенту Трампу нужны эти полномочия. Он может делать такое в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, Закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года - прим. ТАСС). Однако Сенат [Конгресса США] хочет наделить его такими [дополнительными] полномочиями", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

При этом глава американского Минфина фактически не исключил, что новый законопроект не будет принят. "Посмотрим, будет ли это одобрено", - отметил Бессент.