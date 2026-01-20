Макрон: участие в учениях в Гренландии вызвано стремлением поддержать Данию

Франция и Европа привержены национальному суверенитету и независимости, подчеркнул французский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Участие французских военных в европейских учениях в Гренландии вызвано стремлением поддержать союзника Франции - Данию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Франция и Европа привержены национальному суверенитету и независимости, Организации Объединенных Наций и ее уставу, - сказал он. - И именно исходя из этих принципов мы решили участвовать в совместных учениях в Гренландии, не угрожая никому, а просто поддерживая европейского союзника - Данию".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.