Глава Минфина США утверждает, что разногласия по Гренландии не угрожают НАТО

По словам Скотта Бессента, альянс находится в большей безопасности, чем когда-либо, благодаря президенту США Дональду Трампу

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Американский министр финансов Скотт Бессент дал понять, что не видит угрозы для Североатлантического альянса, несмотря на разногласия между США и европейскими странами относительно Гренландии.

"Я думаю, что НАТО в полной сохранности", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Так Бессент ответил на вопрос о том, как сказываются на альянсе упомянутые разногласия.

По мнению министра, НАТО "в большей безопасности, чем когда-либо, благодаря президенту [США Дональду] Трампу". Бессент также заострил внимание на том, что "США с 1980 года <...> израсходовали на $22 трлн больше на оборону, чем все страны НАТО".

Трамп 17 января в социальной сети Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.