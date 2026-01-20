Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках на ВЭФ

Лидер французской партии "Патриоты" призвал парламентариев убрать президента Франции

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе и назвал его кретином за ношение солнцезащитных очков на сцене.

"Прямо сейчас Макрон выступает с речью в Давосе. Очки: выглядит как кретин, он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Ужасно! "Европа", Европа, [только] Европа, и ни разу [не прозвучало] слово "Франция", - написал Филиппо в X.

"Уберите его, парламентарии", - призвал политик.

15 января президент Франции выступил перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны с налитым кровью глазом. На следующий день он прибыл на встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках, попросив за них прощение. Елисейский дворец после появления Макрона на публике с покрасневшим глазом пояснил, что это произошло вследствие лопнувшего сосуда и проблем со здоровьем у главы государства нет.