Катар получил приглашение в "Совет мира" по Газе

Глава катарского правительства, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что его страна рада внести свой вклад в достижение мира в регионе

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Катара получили официальное приглашение вступить в "Совет мира" по управлению сектором Газа. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил глава катарского правительства, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Да, нас пригласили в этот совет. Конечно, мы рады внести свой вклад в достижение мира и стабильности в нашем регионе", - сказал премьер Катара, отвечая на вопрос о том, входит ли Доха в предложенный Вашингтоном "Совет мира". Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани не уточнил, кто именно из катарского руководства примет участие в работе этой структуры.

"Первый этап реализации соглашения [о прекращении огня в секторе Газа] не означает, что сделка завершена. Нам предстоит много работы, и я думаю, что все страны, присоединяющиеся к этому мирному процессу, должны усердно работать и обеспечить функционирование "Совета мира" таким образом, чтобы он служил своей цели и стал стабилизирующим фактором", - добавил он.

20 января советник катарского премьера и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Доха совместно с вашингтонской администрацией участвует в консультациях по определению состава "Совета мира".

16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством американского президента Дональда Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается.