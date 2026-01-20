Еврокомиссар Кубилюс: ЕС придется вести диалог с Россией по Украине

По словам еврокомиссара по вопросам обороны и космосу, без стратегического плана смысла в диалоге с РФ нет

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Европа в любом случае должна будет вести диалог с руководством РФ по урегулированию на Украине, но для этого нужно разработать план, в основе которого будет лежать усиление ВСУ. Об этом в программе "Суть дела" литовского портала Delfi заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

"Европе необходим свой стратегический план по достижению мира на Украине. До сих пор такого собственного плана у нас не было. Заручившись им, можно завязать диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон", - сказал он.

Как отметил еврокомиссар, без стратегического плана смысла в диалоге с РФ нет. "Просто завязать его смысла нет. Надо выстроить политическую линию", - утверждал Кубилюс.

В основе европейского плана он видит укрепление украинской армии. "Оно должно быть значительным. Речь должна идти об увеличении военной помощи Украине со стороны Европы не на 10%, а в разы", - подчеркнул литовский политик.