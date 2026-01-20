Белоруссия присоединилась к "Совету мира"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соответствующий документ

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к предложенному американским лидером Дональдом Трампом "Совету мира" по управлению сектором Газа.

"Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета", - сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит агентство БелТА.

Обращение направлено в полном соответствии с процедурой, обозначенной в письме Трампа. Видео подписания документа опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".