Депутат Рады Скороход: Киев ради кредитов МВФ уничтожает население

Требование западных партнеров заключается в повышении налогов, снижении социальных гарантий, заявила Анна Скороход

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинские власти ради получения кредитов от Международного валютного фонда (МВФ) уничтожают население страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Вы обратите внимание, как нам все подается. Этот закон - требование МВФ, этот закон - требование западных партнеров, а что в этих законах? Повышение налогов, снижение социальных гарантий и т. д. Это действительно требование, но можем ли мы за кредиты делать так, чтобы наше население уничтожалось? Ну смотрите, когда людям нечего есть, когда люди не могут себя обеспечить, ну что им, помирать, что ли? У нас какая-то логика античеловеческая, ну нельзя так", - сказала она в интервью украинскому журналисту Артему Маяку, видео опубликовано в его YouTube-канале.

Однако не все депутаты придерживаются подобных взглядов. Так, накануне глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинский бюджет может столкнуться с нехваткой средств для выплат пенсий и содержания военным, если Киев в ближайшее время не выполнит условия МВФ. Его заявлению предшествовало неудачное голосование в Раде по законопроектам, необходимым для получения денег от МВФ, а также от Евросоюза по программе Ukraine Facility. После неудачи в парламенте в Киеве побывала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Как заявляли в фонде накануне ее поездки, одной из целей визита было указать украинским властям на необходимость проведения реформ. Во вторник глава МВФ Кристалина Георгиева также заявила о необходимости отказа от субсидирования оплаты электроэнергии и отопления на Украине.