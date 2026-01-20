Премьер Бельгии пообещал заявить Трампу, что США пересекают красные линии

Встреча пройдет на полях Всемирного экономического форума в Давосе

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер Бельгии Барт Де Вевер пообещал заявить президенту США Дональду Трампу на встрече 21 января в Швейцарии, что США своим требованием отдать Гренландию пересекают все красные линии и должны остановиться. Об этом Де Вевер заявил, выступая на дискуссионной сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я встречаюсь с ним завтра, встреча была запланирована до истории с Гренландией. Я жду этой встречи, король (бельгийцев Филипп - прим.ТАСС) будет вместе со мной на этой встрече, но она будет иметь другой характер, чем мы планировали. Вероятно, нам предстоит передать послание: вы пересекаете красные линии. Мы либо останемся едины, либо разделимся. И если мы разделимся, это конец эпохи. Конец 80-летней эпохи атлантизма", - сказал Де Вевер, призвав США вовремя остановиться.

"Мы живем во времена монстров, и ему (Трампу - прим.ТАСС) предстоит решить, хочет ли он быть монстром", - заключил Де Вевер.

По его словам, существует опасная возможность развития событий, когда "старый миропорядок распадется, а новый еще не успеет сформироваться".

Ранее Де Вевер заявил, что требование Трампа отдать Гренландию поставило вопрос о достоинстве Европы, которая готова быть "довольным вассалом" США и не готова - "несчастным рабом".