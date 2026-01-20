Лукашенко надеется, что "Совет мира" поможет урегулировать и конфликт на Украине
15:48
обновлено 15:57
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что "Совет мира" по Газе сможет помочь урегулировать и конфликт на Украине. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
"Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское. Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности Беларуси", - сказал он.
Немногим ранее Лукашенко подписал документ о присоединении страны к предложенному американским лидером Дональдом Трампом "Совету мира" по управлению сектором Газа.