Лукашенко надеется, что "Совет мира" поможет урегулировать и конфликт на Украине

Президент Белоруссии также выразил надежду, что организация сможет повлиять на украинские власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что "Совет мира" по Газе сможет помочь урегулировать и конфликт на Украине. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

"Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское. Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности Беларуси", - сказал он.

Немногим ранее Лукашенко подписал документ о присоединении страны к предложенному американским лидером Дональдом Трампом "Совету мира" по управлению сектором Газа.